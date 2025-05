Martim Mayer está a ultimar detalhes para avançar com uma candidatura à presidência do Benfica. A oficialização será feita nos primeiros dias de junho, segundo avançou a Bola e confirmou entretanto o Maisfutebol, sendo que o empresário está nesta altura em contactos para reunir mais apoios.

Neto do antigo presidente do Benfica Borges Coutinho, Martim Mayer tem 52 anos e não é propriamente um desconhecido do universo benfiquista: foi um forte opositor de Luís Filipe Vieira, tendo estado na candidatura de Rui Rangel.

Agora decidiu avançar ele próprio com uma candidatura à presidência, tendo passado os últimos meses a trabalhar neste projeto. Profissionalmente, tem uma carreira ligada aos mercados financeiros.