João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica pela lista «Benfica Acima de Tudo», entregou esta sexta-feira a lista oficial dos órgãos sociais. O candidato apresentou nomes de peso como Nuno Gomes (vice-presidente do Futebol) ou António Bagão Félix (presidente do Conselho Fiscal).

Recorde-se que João Noronha Lopes é um dos seis candidatos às eleições do Benfica, juntamente com o atual presidente Rui Costa, além de João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e Luís Filipe Vieira.

Confira a lista completa.

DIREÇÃO

João Noronha Lopes, presidente.

José Theotónio, vice-presidente para a área financeira.

Nuno Gomes, vice-presidente para o futebol.

Raquel Vaz Pinto, vice-presidente para o associativismo.

Luís Pedro Duarte, vice-presidente para a estratégia.

Felipe Gomes, vice-presidente para as modalidades.

João Cília, vice-presidente para o marketing.

Manuel Mota, vice-presidente para o património.

Manuel Santos Vítor, vice-presidente jurídico.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Gonçalo Almeida Ribeiro, presidente.

João Marecos, vice-presidente.

Cristina Santos Silva, secretária.

Luís Sousa Macedo, secretário.

João Farela Neves, secretário.

CONSELHO FISCAL

António Bagão Félix, presidente.

José Nogueira de Brito, vice-presidente.

Aulácio Costa Almeida, vogal.

Mário Vaz, vogal.

Sofia Martins, vogal.

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

João Moreira Rato, presidente.

Pedro Penalva, vice-presidente.

Carlos Perdigão, vogal.

Susana Farinhas, vogal.

Tiago Almeida, secretário.