Benfica: Noronha Lopes entrega lista de candidatura à presidência
Candidato apresentou a lista oficial dos órgãos sociais, com Bagão Félix à frente do Conselho Fiscal e Gonçalo Almeida Ribeiro como presidente da Mesa da Assembleia Geral
João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica pela lista «Benfica Acima de Tudo», entregou esta sexta-feira a lista oficial dos órgãos sociais. O candidato apresentou nomes de peso como Nuno Gomes (vice-presidente do Futebol) ou António Bagão Félix (presidente do Conselho Fiscal).
Recorde-se que João Noronha Lopes é um dos seis candidatos às eleições do Benfica, juntamente com o atual presidente Rui Costa, além de João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e Luís Filipe Vieira.
Confira a lista completa.
DIREÇÃO
João Noronha Lopes, presidente.
José Theotónio, vice-presidente para a área financeira.
Nuno Gomes, vice-presidente para o futebol.
Raquel Vaz Pinto, vice-presidente para o associativismo.
Luís Pedro Duarte, vice-presidente para a estratégia.
Felipe Gomes, vice-presidente para as modalidades.
João Cília, vice-presidente para o marketing.
Manuel Mota, vice-presidente para o património.
Manuel Santos Vítor, vice-presidente jurídico.
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Gonçalo Almeida Ribeiro, presidente.
João Marecos, vice-presidente.
Cristina Santos Silva, secretária.
Luís Sousa Macedo, secretário.
João Farela Neves, secretário.
CONSELHO FISCAL
António Bagão Félix, presidente.
José Nogueira de Brito, vice-presidente.
Aulácio Costa Almeida, vogal.
Mário Vaz, vogal.
Sofia Martins, vogal.
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
João Moreira Rato, presidente.
Pedro Penalva, vice-presidente.
Carlos Perdigão, vogal.
Susana Farinhas, vogal.
Tiago Almeida, secretário.