O Benfica informou que Nuno Félix foi submetido, nesta sexta-feira, a uma intervenção cirúrgica ao joelho direito para tratamento de rotura completa do ligamento cruzado anterior.

Segundo explica o clube, a operação, que decorreu com sucesso, foi realizada no Hospital da Luz, com acompanhamento do Departamento Médico do Benfica.

O jovem médio de 21 anos vai agora enfrentar um longo período de recuperação.