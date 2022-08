O Benfica divulgou a convocatória de Roger Schmidt para o jogo da primeira jornada da Liga contra o Arouca, agendado para as 20h15 desta sexta-feira, na Luz.



Na lista do técnico alemão nota para as ausências de André Almeida, Ristic, Gil Dias, Diogo Gonçalves, Samuel Soares, Paulo Bernardo, Rodrigo Pinho, Meité e Diego Moreira. O lateral-direito, o jovem lateral-direito e o extremo fizeram parte dos convocados para o jogo contra o Midtjylland, da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Recorde-se que João Victor e Lucas Veríssimo são baixas devido a lesão.



A lista de convocados:



Guarda-redes: Vlachodimos, Helton e Kokubo;



Defesas: Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Bah, Otamendi, António Silva e Morato;



Médios: João Mário, Chiquinho, Weigl, Enzo e Florentino;



Avançados: Neres, Yaremchuk, Rafa, Musa, Henrique Araújo e Gonçalo Ramos;