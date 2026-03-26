A SAD do Benfica foi punida em quase 20 mil euros devido ao episódio dos cabos televisivos do jogo que foram queimados e impossibilitaram a transmissão dos minutos finais do jogo dos encarnados com o Arouca através da câmara central.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou aos encarnados uma multa de 10.750 euros pela reparação dos cabos de transmissão e ainda 7.650 euros pela deflagração do incêndio que queimou o referido cabo e também uma cadeira e uma lona de publicidade.

A SAD encarnada recebeu ainda outras multas que ultrapassaram, na soma, os 4.500 euros pela deflagração de engenhos pirotécnicos, pela invasão de campo de um adepto após o 2-1 do Benfica e por insultos dirigidos ao árbitro do jogo.

Recorde-se que o emblema encarnado já tinha recebido outras multas referentes à partida de Arouca: 10.200 euros pelo arremesso de uma cadeira para o relvado por parte de um adepto, o mesmo valor aplicado a Mário Branco, diretor-geral, que foi ainda suspenso 30 dias e 7.650 euros por nenhum elemento do clube ter comparecido na zona de entrevistas rápidas pós-jogo.