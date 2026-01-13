Na véspera de regressar ao Dragão, Pavlidis foi nomeado o melhor avançado de dezembro, numa votação protagonizada pelos treinadores da Liga. O grego do Benfica, de 27 anos, acumulou 25,23 por cento dos votos, superando Luis Suárez (Sporting, 22,52 por cento dos votos) e Samu (FC Porto, 20,72 por cento).

A primeira distinção do avançado nesta época surge após quatro golos e uma assistência em quatro jogos em dezembro, assinando um hat-trick na visita ao Moreirense.

Com contrato até junho de 2029 e com cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, Pavlidis leva 24 golos e três assistências em 32 jogos pelo Benfica nesta época, apontando ao máximo da última temporada – 30 golos e 12 assistências em 57 partidas.