Depois de quatro triunfos nos quatro primeiros jogos oficiais da temporada, o Benfica viu a série 100 por cento vitoriosa terminar com o nulo diante do Fenerbahçe.

A equipa de Bruno Lage ficou longe do melhor arranque da história do Benfica - na posse de Sven-Goran Eriksson, com 15 vitórias em 1982/83, mais duas do que o registo alcançado por Roger Schmidt em 2022/23) - mas estendeu um outro que já lhe pertencia desde o jogo com o Estrela da Amadora no passado fim de semana: o de melhor arranque no que diz respeito, apenas, aos golos sofridos.

Os encarnados continuam sem sofrer qualquer golo neste arranque de temporada e elevaram nesta quarta-feira, em Istambul, para cinco o número de clean-sheets desde a partida da Supertaça com o Sporting.

Este é o melhor registo de sempre das águias num início de época (não de jogos seguidos sem sofrer golos numa qualquer fase de uma temporada), mas o empate na Turquia impediu que os melhores registos nacionais nesta matéria combinada (jogos a vencer e sem sofrer desde o primeiro jogo oficial) pertencentes a Sérgio Conceição (FC Porto, 2017/18), de Julen Lopetegui (FC Porto, 2014/15) e de Fernando Vaz (Sporting, 1969/70) - todos com cinco partidas - fossem igualados.

O Benfica volta a entrar em campo neste sábado, na receção ao Tondela, numa partida em que o conjunto de Lage poderá alcançar o sexto jogo sem sofrer golos diante de uma equipa que não marcou qualquer golo nos dois jogos oficiais que realizou em 2025/26.