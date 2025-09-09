Nuno Catarino, Chief Financial Officer da SAD do Benfica, explicou esta terça-feira qual é o objetivo do clube ao querer comprar ações da SAD. Segundo o dirigente, o objetivo é também compensar os acionistas que estão a ser prejudicado pela baixa cotação das ações.

«Nós cumprimos os critérios de solidez financeira necessários para ter um plano de compra de ações próprias. Vemos no horizonte períodos de algum excesso de liquidez, que nos permite ser ativos ao nível do mercado», começou por referir aos jornalistas.

«Achamos que a cotação atual das ações não reflete o real valor do Clube, pelo que, como forma também de remunerar os acionistas, estamos dispostos a fazer operações de mercado para comprar ações próprias, no limite daquilo que a lei permite. É um programa a 18 meses, que é o máximo possível, e até 10 por cento do capital.»

Segundo Nuno Catarino, não há qualquer vontade dentro da SAD de comprar ações para depois facilitar a entrada de um investidor. O diretor financeiro diz que «o plano, como estatutariamente está definido, é continuar a manter o controlo, reforçá-lo, se possível».

«Não vejo nada que o meu acionista principal me tenha dito que aponte nessa direção. Acho que estão confortáveis com a sua posição», adiantou, antes de referir que sete euros por ação pode não ser um preço sobrevalorizado, dependendo de quem compra.

«Um acionista que tem 65 por cento de ações não tem de andar a comprar ações por valores muito superiores. Mas um acionista que tem dois por cento e que quer chegar aos cinco ou aos dez por cento tem de fazer um esforço maior. Aí, sim, vem a questão do custo/oportunidade. Por isso é que nós entendemos que, a nível de SAD, é prudente fazer um plano com tempo, que nos permita ir fazendo, aprendendo, vendo qual é o impacto no mercado, e ir corrigindo para não criar nenhuma distorção no mercado.»