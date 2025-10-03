A propósito da virose que afeta o plantel do Benfica e elementos da equipa técnica de José Mourinho em vésperas do clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão, na oitava jornada da Liga, importa recordar o que determinam os regulamentos da prova. Ora, o adiamento apenas pode acontecer no caso de as águias não terem, pelo menos, 13 jogadores disponíveis, entre os quais um guarda-redes. Mas o Benfica tem 72 jogadores inscritos na Liga.

Nos casos de virose, a Liga Portugal recorre a um clínico do Serviço Nacional de Saúde para confirmar o quadro clínico dos jogadores e demais envolvidos.

«Deve ser determinado o adiamento de um jogo sempre que um clube não tenha, comprovadamente, um mínimo de 13 jogadores (dos quais, pelo menos, um seja guarda-redes) aptos a jogar. A inaptidão para jogar tem de ser atestada até ao início do jogo, pelas seguintes entidades ou pessoas: a) Direção-Geral de Saúde, no caso de despiste positivo de SARS-CoV-2 e/ou isolamento profilático de jogadores do plantel; b) médico do Serviço Nacional de Saúde, no caso de surto de outra doença contagiosa, vírica ou bacteriana, que determine incapacidade para jogar», lê-se nos regulamentos da Liga Portugal.

A situação está a ser acompanhada de perto pelo departamento médico do Benfica. O Maisfutebol questionou o departamento de comunicação do Benfica, mas não obteve resposta.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?