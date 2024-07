Renato Sanches já está em Lisboa para reforçar o Benfica.

O médio internacional português chegou ao Aeroporto de Cascais, em Tires, num voo privado, pouco depois das 22:30 horas, depois de uma viagem desde Paris. À chegada, foi recebido por funcionários do Benfica, tendo respondido em curtas palavras aos jornalistas que o aguardavam.

Renato Sanches confessou-se «muito feliz» por regressar ao Benfica e garantiu que ainda não tinha falado com Roger Schmidt. Questionado se está preparado para jogar, respondeu «claro que sim».

O médio vai esta sexta-feira realizar os habituais exames médicos, para depois assinar contrato com a SAD encarnada. O jogador, como o Maisfutebol já avançou, chega por empréstimo de uma temporada do PSG, ficando o Benfica com opção de compra fixada num valor em torno dos 10 milhões de euros.