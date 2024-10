O Benfica e Roger Schmidt estão perto de chegar a acordo com vista à rescisão de contrato, mais de um mês e meio depois da saída do alemão do comando da equipa. De acordo com a CNN Portugal, os encarnados vão pagar um valor entre os 10 e os 12 milhões de euros ao treinador, sendo que o pagamento da indemnização pode ser feito em duas ou três tranches.



Nestes valores estão também incluídas as indemnizações a pagar à restante equipa técnica de Schmidt.



Refira-se que o germânico, de 57 anos, tinha contrato com as águias até 2026, mas os maus resultados no arranque da presente temporada precipitaram a saída antes do fim do vínculo.