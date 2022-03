O Benfica felicitou Rui Costa pelo seu 50.º aniversário, recuperando fotografias memoráveis da sua passagem como jogador pelo clube.



O atual presidente dos encarnados começou a carreira de futebolista na formação do clube, percorrendo todos os escalões de formação. Depois de um empréstimo ao Fafe, o antigo internacional português fixou-se no plantel das águias até sair para a Fiorentina em 1994/95. Regressou ao Benfica em 2006 e terminou a carreira em 2008.



Veja as fotografias publicadas pelo Benfica na galeria associada.