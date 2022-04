Contratado no último verão ao Marítimo, Rodrigo Pinho disputou três jogos pelo Benfica até sofrer uma grave lesão: rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em meados de outubro.



Desde então o avançado brasileiro iniciou um longo processo de recuperação, tendo perdido praticamente toda a temporada. O jogador de 30 anos já começou a trabalhar com bola no relvado, conforme divulgaram os encarnados nas redes sociais.