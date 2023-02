Rodrigo Pires assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O médio está nos encarnados desde 2017/18 depois de ter iniciado o seu percurso no Recreios Desportivos do Algueirão e de ter passado também pelo Belenenses.



Ainda Juvenil de segundo ano, o médio leva 19 jogos pelos sub-17 das águias.

«Estou muito feliz e orgulhoso por este grande clube acreditar em mim. Quero continuar a mostrar o meu trabalho e corresponder às expectativas», referiu, em declarações à BTV.



O Benfica não revelou a duração do vínculo de Rodrigo Pires.