Benfica: Roger Schmidt chega esta terça-feira a Lisboa

Roger Schmidt vai chegar esta terça-feira a Lisboa para iniciar funções no Benfica, informou o clube da Luz.



A chegada do técnico alemão está prevista para esta terça-feira de manhã. Durante a tarde o treinador de 55 anos vai «formalizar a assinatura do contrato e terá várias reuniões de trabalho na Luz e no Benfica Campus».



Schmidt vai comprometer-se com os encarnados para as próximas duas temporadas com outra de opção, conforme o Maisfutebol noticiou oportunamente e o Benfica informou em finais de abril.