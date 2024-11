Esta sexta-feira foi dia de jogo de preparação no Seixal: com muitas baixas no grupo, o Benfica defrontou e empatou (2-2) frente ao Mafra, da II Liga.

A formação de Bruno Lage esteve duas vezes em vantagem, mas por duas vezes permitiu a igualdade do adversário. Rollheiser abriu o marcador, mas Etim empatou para o Mafra. Arthur Cabral ainda colocou os encarnados novamente na frente, mas Alamara fez a seguir o 2-2 final.

Bruno Lage apostou de início em Samuel, Álvaro Carreras, Aursnes, Arthur Cabral, Di María, Rollheiser, Beste, Florentino, Gerson Sousa, Renato Sanches e Diogo Prioste.

Jogaram ainda Pedro Souza, Nuno Félix, Lenny Lacroix, Gustavo Marques, Francisco Domingues, Hugo Félix, Diogo Spencer, Rafael Luís, Ivan Lima e José Melro.

Recorde-se que Bruno Lage não conta nesta altura com treze internacionais: Trubin (Ucrânia), Bah (Dinamarca), Kaboré (Burquina-Faso), Otamendi (Argentina), António Silva e Tomás Araújo (Portugal), Bajrami (Albânia), Leandro Barreiro (Luxemburgo), Kökcü e Aktürkoğlu (Turquia), Amdouni (Suíça), Pavlidis (Grécia) e Schjelderup (Noruega Sub-21).