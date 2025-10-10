Rui Costa cancelou a presença no Portugal Football Summit, que decorre até este sábado na Cidade do Futebol. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o presidente do Benfica não vai chegar ao evento ao princípio da tarde, conforme previsto.

Segundo o que apurámos, questões de agenda impedem Rui Costa de marcar presença na Cidade do Futebol. Por sua vez, André Villas-Boas – homólogo do FC Porto – discursa na manhã desta sexta-feira.