Benfica: Rui Costa cancela presença no Portugal Football Summit
Evento que decorre na Cidade do Futebol contava com presidente do Benfica ao princípio da tarde desta sexta-feira
Rui Costa cancelou a presença no Portugal Football Summit, que decorre até este sábado na Cidade do Futebol. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, o presidente do Benfica não vai chegar ao evento ao princípio da tarde, conforme previsto.
Segundo o que apurámos, questões de agenda impedem Rui Costa de marcar presença na Cidade do Futebol. Por sua vez, André Villas-Boas – homólogo do FC Porto – discursa na manhã desta sexta-feira.
