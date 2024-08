Rui Costa vai dividir-se este sábado entre duas reuniões, ao mais alto nível, no Estádio da Luz, uma com a direção do clube, outra com a administração da SAD. Duas reuniões que já estavam marcadas antes do empate da equipa de Roger Schmidt em Moreira de Cónegos (1-1), esta sexta-feira, mas a situação da equipa, ao fim de quatro jornadas da Liga, estará certamente em cima da mesa.

As duas reuniões já estavam devidamente marcadas antes do segundo desaire do Benfica fora de portas e estavam relacionadas com as contas do clube e da SAD, mas haverá, com certeza espaço, para também analisar a performance da equipa na corrente temporada, num dia em que também haverá clássico no Estádio de Alvalade.

Ao fim de quatro jornadas, o Benfica já conheceu todos os resultados possíveis. Começou por perde em Famalicão (0-2), depois venceu dois jogos consecutivos no Estádio da Luz, primeiro com o Casa Pia (3-0), depois com o Estrela da Amadora (1-1), e, agora, empatou em Moreira de Cónegos (1-1).

Depois desta quarta jornada, o campeonato vai ser interrompido, para os jogos das seleções, e a Liga só regressa a 15 de setembro, já com o mercado fechado. Uma boa altura, portanto, para o Benfica olhar para dentro e fazer uma primeira análise a este arranque de temporada.