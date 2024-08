Na sequência do golo do Moreirense, aos 84m, Rui Costa foi o espelho do desespero do Benfica. Contrastando com os festejos nas hostes da casa, o presidente das águias passou a mão na face, tirou os óculos e abandonou o camarote presidencial.

Visivelmente agastado, desceu aos balneários, contestado pelos adeptos.

Ainda que as águias tenham resgatado um ponto em Moreira de Cónegos (1-1), Roger Schmidt e Rui Costa foram os principais visados pelos adeptos, que, entre insultos, voltaram a exigir demissões.

O Benfica acumula sete pontos na Liga, ao cabo de uma derrota, um empate e duas vitórias caseiras. Os quatro pontos perdidos ficaram em Famalicão e no reduto do Moreirense.