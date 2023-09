Odysseas Vlachodimos terminou uma ligação de cinco épocas ao Benfica. O presidente das águias, Rui Costa, passou em revista o mercado do clube e explicou em detalhe a situação do internacional grego.



O guarda-redes teve um desentendimento com Roger Schmidt e ficou afastado da equipa desde o dia 19 de agosto. O dirigente dos encarnados não mascarou o que se passou no balneário descreveu o processo da saída do atleta para os ingleses do Nottingham Forest.



«Não vou meter para baixo do tapete o que aconteceu, porque tornou-se público. O Vlachodimos representou o Benfica durante cinco anos e merece por isso, o máximo respeito. Depois do que aconteceu e de se perceber que ele podia perder espaço na equipa, era vontade até dele em encontrar uma solução», começou por dizer, em entrevista à BTV.

«No ano passado, a dois dias de terminar o mercado, tivemos uma proposta do Ajax, que seria muito vantajosa para ele, e nem sequer conseguimos olhar para a proposta ou para a vontade do jogador, porque não teríamos tempo para encontrar uma solução», acrescentou ainda.



Rui Costa assumiu que a chegada de Trubin acabou por abrir espaço à transferência de Vlachodimos para Inglaterra.

«A vinda do Trubin precavia, não só a concorrência na baliza, mas também uma possível saída do Vlachodimos. Chegando a proposta do Nottingham Forest, que era benéfica para o Benfica e para o jogador, em conversa com o jogador, considerámos que a melhor opção seria aceitar aquela proposta. Estarei sempre grato ao que ele fez pelo Benfica durante cinco épocas como titular no Benfica. O futebol é isto, o ciclo dele no clube fechou-se. O Samuel tem sido titular e o Trubin também merece toda a confiança da nossa parte», disse ainda sobre o tema.