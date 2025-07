Rui Pedro Braz está de saída do Benfica e, sabe o Maisfutebol, o substituto como diretor desportivo dos encarnados vai ser Mário Branco.

No cargo desde 2021, Braz ainda deve cumprir funções durante este mercado de verão e sair definitivamente da Luz em outubro. A informação foi publicada inicialmente pelo jormal A Bola e confirmada pelo nosso jornal.

Livre no mercado desde junho passado, depois de fechar o ciclo de dois anos no Fenerbahce, Mário Branco tem conversas bem adiantadas para integrar a Direção do Benfica.

Além da Turquia, Mário Branco, de 49 anos, tem passagens pelo PAOK (Grécia) e Hajduk Split (Croácia). Em Portugal, passou por Estoril e Famalicão.