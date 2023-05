A FIGURA: Grimaldo

Sete anos e meio e 303 jogos depois, o espanhol despediu-se do Benfica. Ao contrário de noutros jogos, não esteve tão exuberante naquelas viagens constantes pelo corredor esquerdo. Ainda assim, foi de uma recuperação dele que nasceu o 2-0 e foi dele um dos momentos da tarde. À hora de jogo, o árbitro Rui Costa apontou para a marca dos onze metros e Grimaldo assumiu a cobrança. Fez o 3-0, despiu a camisola, apontou para o nome e beijou o símbolo do Benfica num ato de despedida consensual numa Luz que instantes antes estava com emoções divididas. Deixa os encarnados depois daquela que foi, muito provavelmente, a melhor época da carreira.

O MOMENTO: Gonçalo Ramos tranquiliza a Luz. MINUTO 7

Os minutos iniciais mostraram um Benfica vivo para o jogo e a querer acabar rapidamente com as dúvidas sobre o título. A equipa de Roger Schmidt circulou a bola com velocidade, pressionou alto e não deixou o adversário jogar. Naturalmente, foi compensada logo ao minuto 7, quando Gonçalo Ramos fez, de cabeça, um 1-0, serenou a Luz e lançou as bases para uma tarde de festa sem grandes sobressaltos.

OUTROS DESTAQUES

Rafa: cumpriu neste sábado o 47.º jogo da época. Há muito que se nota que lhe falta a frescura que, quando a tem, faz dele o principal agitador do Benfica, mas por alguma razão Roger Schmidt nunca abdicou dele. Costuma fazer a diferença em jogos decisivos: foi assim com o FC Porto, no Dragão, e mais recentemente com o Sp. Braga na Luz. Voltou a aparecer em bom nível no jogo que decidiu a Liga 2022/23: teve participação ativa no 1-0 e esteve no princípio e no fim do 2-0, concluído por ele. As poucas dúvidas que existiam relativamente ao nome do campeão ficaram desfeitas cedo. E Rafa foi talvez quem mais fez por isso.

Gonçalo Ramos: andou vários jogos temporariamente divorciado dos golos e é também por isso que não termina a melhor época da carreira como goleador do campeonato. Fez o 1-0 ao minuto 7, procurou associar-se constantemente e por vezes foi visto a receber a bola fora da zona de conforto, de onde tentou visar a baliza contrária várias vezes. Teve ordem para disparar e não se fez rogado. Terminou a época com 27 golos, 19 na Liga.

Bah: depois dos bons sinais deixados na segunda parte no dérbi com o Sporting em Alvalade, foi uma das três novidades no onze inicial do Benfica, onde não figurava há quase dois meses. Projetou-se muito num corredor direito que foi quase todo dele e arrancou um grande cruzamento para Gonçalo Ramos inaugurar o marcador logo aos 7 minutos. Voltou a sair lesionado.

Florentino: teve duas perdas de bola perfeitamente evitáveis nos 45 minutos iniciais. Na primeira, tentou um passe de calcanhar desajeitado e na segunda «adormeceu» e valeu-lhe a atenção de Rafa, que «matou» com falta uma possível jogada de perigo dos visitantes. Mas o que Florentino fez de bem superou isso. Ganhou quase todos os duelos que travou, ajudou a empurrar a equipa para a frente e foi quase sempre expedito a circular a bola. Aos 54 minutos deliciou a Luz com uma roleta à Zidane.

MT: uma das melhores unidades do Santa Clara nesta tarde. Arrojado ofensivamente, participou em algumas das melhores iniciativas dos visitantes. Aos 41 minutos rematou forte de fora da área, obrigando Vlachodimos a aplicar-se.

Ricardinho: exibiu-se a um nível elevado na segunda parte, desassossegou os defesas do Benfica e ameaçou o golo por mais do que uma vez. Tem qualidade de sobra para se manter na Liga e numa equipa competitiva.