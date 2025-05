Fredrik Aursnes pára pela terceira vez esta época por lesão, falhando a derradeira jornada da Liga, em Braga. No final de agosto, o norueguês sofreu uma lesão muscular na coxa direita, parando 25 dias. Em fevereiro, uma lesão no joelho esquerdo obrigou a parar quase uma semana.

Desta feita, o médio volta a lamentar uma lesão muscular na coxa direita, sendo dúvida para a final da Taça de Portugal, a 25 de maio, no Jamor.

Numa temporada com 48 jogos, três golos e oito assistências, Aursnes foi titular indiscutível de Roger Schmidt e de Bruno Lage. Por isso, foi suplente utilizado por duas ocasiões, na vitória sobre o Estrela Vermelha (2-1) e na derrota com o Casa Pia (3-1).

Além disso, o norueguês só não foi totalista contra Arouca, Boavista (2), Barcelona, Farense, Sporting (2), Sp. Braga, Estoril, Nacional, Mónaco, E. Amadora (2), FC Porto, Rio Ave e Pevidém. Em suma, cumpriu mais de 90 minutos em mais de metade das partidas disputadas.

Quando Aursnes não constou da convocatória – Moreirense (1-1), Santa Clara (4-1 e 1-0) e Tirsense (5-0 e 4-0) – ou não foi utilizado – Famalicão (4-0) – o Benfica apenas perdeu pontos na visita a Moreira de Cónegos, em agosto.

No que diz respeito ao baralho de Bruno Lage, e a julgar pelas recentes escolhas, o treinador do Benfica prefere Kökcü ou Leandro Barreiro a cumprir a função de Aursnes. E importa sublinhar a influências destas alternativas. Em setembro, Kökcü assinou duas assistências na receção ao Santa Clara (4-1).

De novo na Luz, mas em janeiro, na goleada sobre o Famalicão (4-0), o médio turco marcou e Leandro Barreiro assinou um hat-trick. Foram os únicos golos do luxemburguês no campeonato.

Aursnes e Barreiro à lupa

À boleia do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – Aursnes detém a sétima melhor nota do Benfica no campeonato (7,10), igualado com Florentino e atrás de Kökcü, Otamendi, Aktürkoglu, Pavlidis, Carreras e de Tomás Araújo.

Em 2022/23, depois de 28 jornadas, dois golos e três assistências, registou 7,01. Na temporada seguinte – 33 jornadas, dois golos e sete assistências – conseguiu a melhor nota, de 7,28.

Em 2024/25, Aursnes vai encerrar a Liga com três golos e seis assistências em 29 jornadas, nivelando pelo desempenho em 2023/24.

Na última jornada, no sábado, o Benfica deve apresentar Leandro Barreiro e Kökcü no miolo, sendo o luxemburguês o responsável por “calçar as botas” de Aursnes. Em todo o caso, Barreiro ainda está longe de ser tão presente e eclético quanto o norueguês, algo evidenciado pelo “mapa de calor”.

Numa rápida análise, Aursnes flete sobretudo para a direita, sendo protagonista entre a linha defensiva e o perímetro da área adversária.

Em detalhe, o norueguês de 29 anos é superior nas médias de “grandes oportunidades criadas” (7-3), interceções, desarmes, alívios e remates bloqueados, além de ser mais eficaz nos passes longos e cruzamentos. Por fim, viu menos cartões amarelos (5-1) e leva tantos golos na Liga quanto Barreiro (3).

Ainda assim, o luxemburguês de 25 anos lidera nas médias de golos esperados, dribles conseguidos, duelos ganhos, faltas sofridas, e sofreu menos dribles. Por isso, Leandro Barreiro regista nota de 6,90.

Para recuperar o trono da Liga, o Benfica (2.º) está obrigado a conseguir um resultado melhor do que o Sporting (1.º), que recebe o Vitória de Guimarães (6.º). O Benfica-Sp. Braga (4.º) está agendado para as 18 horas deste sábado e – tal como toda a 34.ª jornada – é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.