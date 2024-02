Rui Costa vai explicar o mercado de transferências de janeiro do Benfica, numa entrevista ao canal do clube. O presidente dos encarnados fala a partir das 19h00 e poderá acompanhar tudo, AQUI.



No último mercado, as águias contrataram Álvaro Carreras, Prestianni, Marcos Leonardo e Benjamin Rollheiser num total de cerca de 30 milhões de euros. Em sentido contrário, Petar Musa, Jurásek, Lucas Veríssimo, Chiquinho, João Victor, Gonçalo Guedes e Gabriel deixaram a Luz.



Esta não é, de resto, a primeira vez que o líder máxima do Benfica esclarece as operações de mercado do clube.