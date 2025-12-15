O Benfica vai promover uma sessão de esclarecimento esta terça-feira, em Faro, a propósito do projeto «Benfica District», face às muitas questões que têm sido colocadas pelos sócios.

A sessão vai decorrer no Auditório José Silvestre, no Campus da Penha, na Universidade do Algarve, a partir das 20h00, com entrada exclusiva para sócios, mas também vai ser transmitida por streaming no site oficial do clube para todos os sócios registados.

Uma sessão que vai ser dirigida por Nuno Catarino, vice-presidente do Benfica, que vai procurar dar resposta às muitas perguntas que os sócios têm colocado no site dedicado ao projeto que está avaliado em 220 milhões de euros.