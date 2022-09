O Benfica vai recorrer para a Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo aplicado a Henrique Araújo, informou o clube na sua newsletter diária.



Os encarnados consideram que a sanção aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) é «desproporcionada quanto ao castigo e à multa». O avançado foi, recorde-se, suspenso por um jogo por declarações a visar agentes de arbitragem enquanto as águias foram multadas em 64.770 euros.

«O Benfica vai recorrer junto do TAD desta decisão absurda, quer da exclusão do jogador, quer da multa aplicada. Só para recordar: 890 euros depois de um ato racista num campo de futebol para o Rio Ave, 64 mil euros para o Benfica por declarações justificadas após erros arbitrais com influência nos resultados», pode ler-se na newsletter.



As declarações de Henrique Araújo foram proferidas após a derrota do Benfica B por 2-1 em Vila do Conde contra o Rio Ave, na época passada.