Jan-Niklas Beste recordou a curta passagem pelo Benfica e, apesar de não se ter conseguido afirmar na Luz, o esquerdino que agora milita no Frieburgo destaca aspetos positivos da sua passagem pelo clube português, por mais que não seja, como «experiência de vida».

Em pouco mais de cinco meses no Benfica, Beste participou num total de 22 jogos, em todas as competições, mas quase sempre como suplente utilizado. Uma experiência pouco positiva, mas o ala prefere destacar o que ganhou com a experiência na liga portuguesa.

«Nunca diria que foram seis meses perdidos. Agora sei melhor o que quero e o que não quero. Ter uma experiência de vida como esta ajuda-nos a evoluir muito como pessoa», destacou o jogador e 26 anos em declarações à Kicker.

Antes de chegar ao Benfica, Beste chegou a ser convocado para a seleção da Alemanha para um jogo com a França, mas acabou por ser dispensado devido a um problema físico. Uma possibilidade que agora parece estar mais distante.

«Quando penso nisso neste momento, vou ser honesto: o tema da seleção nacional nem sequer me passa pela cabeça. É claro que é uma honra e que toda a gente quer jogar pelo seu país, mas de momento não estou a pensar nisso», destaca na mesma entrevista.

A verdade é que o Freiburgo está a ser uma das grandes surpresas da atual edição da Bundesliga, atualmente no quinto lugar, na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima época. «No momento, as coisas estão a ir muito bem, mas isso é apenas um retrato. O treinador também está a certificar-se de que tudo continua como está», comentou.

A passagem pelo Benfica também permitiu a Jan-Niklas Beste jogar na Liga dos Campeões. «Todo o ambiente é muito especial, estes jogos têm um toque completamente diferente«, destacou ainda.