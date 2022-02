Boateng, central do Santa Clara, em declarações no final da derrota no Estádio da Luz:

Entrámos bem e marcámos primeiro, conseguimos sair para o intervalo em vantagem, mas na segunda parte o Benfica deu a volta. Lutámos até ao fim pelo eempate e mostrámos a boa personalidade do Santa Clara. Para mim a nossa performance foi muito boa, demos todos os jogadores os 100 por cento. Não era o resultado que queríamos, mas temos de sair orgulhosos com o que fizemos.»