Na tarde desta sexta-feira, à margem da antevisão ao encontro com o Vitória de Guimarães, Bruno Lage respondeu a uma questão sobre a passagem pelo Botafogo. Desafiado a comparar o «campeonato perdido» em 2023 com o atual desafio em mãos no Benfica, o treinador esboçou um sorriso.

«As pessoas teimam em não ter esta memória: quando saímos do Botafogo, a equipa ficou no 1.º lugar, com oito pontos de vantagem. Não desperdiçámos qualquer oportunidade. Não fujo à responsabilidade daquilo que vivemos durante dois meses e meio.»

«Foi uma experiência fantástica. Agora, devem perceber que o Botafogo cresceu muito. Aproveito para dar os parabéns. Venceram a Libertadores e estão a um ponto de conquistar o campeonato», referiu, em conferência de imprensa.

O Benfica recebe o Vitória de Guimarães na tarde deste sábado. O encontro está agendado para as 18h e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.