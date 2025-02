O Benfica recebe o Moreirense este sábado, em novo encontro da 21.ª ronda da Liga. Depois do empate entre FC Porto e Sporting (1-1), na sexta-feira, as águias de Bruno Lage perspetivam esta partida como uma ótima oportunidade para encurtar distâncias para o topo – para quatro pontos.

Uma vez que o Benfica tem o primeiro «round» com Mónaco na quarta-feira (20h) – no principado, a contar para o play-off que dá acesso aos «oitavos» – o timoneiro das águias deve apresentar novidades no onze.

Ora, uma vez que Bruma está fora da lista UEFA, o avançado deve render o lesionado Di María. Face ao onze apresentado na Reboleira, Bruno Lage deve operar mais duas alterações.

Quanto a César Peixoto, o treinador do Moreirense não conta com o avançado Pedro Santos, emprestado pelo Benfica.

Consulte a galeria associada para conhecer os onzes prováveis de Benfica e Moreirense.

O encontro está agendado para as 18h deste sábado e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.