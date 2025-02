Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa no Estádio da Luz, depois da vitória sobre o Boavista (3-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

O Benfica faz mais de trinta remates e fez três golos. Qual foi a estratégia para desmontar a defesa do Boavista?

«Foi com bom posicionamento, boa dinâmica na circulação de bola, com paciência. Só assim é que os podíamos desmontar uma equipa bem organizada, que não nos deu muitos espaços. Tínhamos de ter essa capacidade de estarmos tranquilos no jogo e ter a paciência certa para criamos as nossas oportunidades. Acho que fizemos uma boa primeira parte, o objetivo era claramente vencer, conquistar os três pontos e conseguimos juntar uma boa exibição, em particular na primeira parte e que criámos imensas oportunidades. O resultado deixa-nos satisfeitos e também queria realçar a excelente exibição do guarda-redes do Boavista».

Fez seis alterações, foram todas em nome da gestão de esforço do plantel? Os habituais titulares aceitaram bem ir para o banco?

«Não têm de aceitar, nem agradecer. É nos entendermos qual o melhor onze e qual a melhor estratégia para cada momento. Temos um grupo muito unido e vimos hoje. Acertámos no onze, fizemos as alterações que tivemos de fazer e aquilo que confirma a união da equipa foi que os cinco que entraram, pelo menos três entraram com uma vontade muito grande de ajudar a equipa. Digo três porque estou a referir-me aos que têm jogado mais, depois aproveitámos para meter também o Nuno Félix e estrear o Diogo Prioste.

Fez muitas alterações no onze, não será muito arriscado? Teve de recorrer ao banco para encontrar a mentalidade assassina que já falou?

«A nossa vida é um risco. Sempre que entramos em campo, vamos em busca de um resultado. O que é arriscar? Já mudámos e tivemos um bom resultado com o Santa Clara e tivemos um bom resultado hoje. Temos de entender aquilo que é melhor para cada momento, já que estamos a jogar frequentemente de três em três dias e, mais uma vez, o calendário vai-nos obrigar na Liga dos Campeões apenas com dois dias de intervalo. Por isso, o objetivo é vencer e não perder nenhum jogador. Fizemos isso na perfeição. Sei que fui eu que utilizei o termo de mentalidade assassina, mas hoje não a posso concordar. Criámos imensas oportunidades e há uma mão cheia de grandes defesas do guarda-redes adversário».