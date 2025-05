Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-1), no Estádio António Coimbra da Mota, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo?

«Preparámos bem o jogo, é difícil jogar contra esta equipa pela dinâmica, por isso foi um trabalho muito bom dos médios em termos defensivos e ofensivos e o Aursnes ainda tem duas oportunidades para finalizar. A segunda parte foi mais dividida, o Estoril mudou a estratégia, não pressionou tanto e tentou fazer mais transições. Grande defesa do Trubin [no lance do penálti], a ser decisivo e, quando olho para o que aconteceu, acho que foi uma vitória justa e um trabalho fantástico dos jogadores na forma como chegámos aos golos e da equipa técnica. Quando assim é, com apoio dos adeptos a empurrar-nos para a frente, o mais importante foi vencer».

Próximo jogo com o Sporting pode ser decisivo para o campeonato. O Benfica na segunda parte não está pareceu tão confortável como na primeira. Vai estar preparado para o dérbi?

«Não sinto isso, honestamente. Sinto a equipa confiante, mas estava um adversário forte do outro lado. Houve largos momentos na primeira parte em que encostámos o Estoril no meio-campo ofensivo e a equipa teve a tranquilidade necessária para explorar espaços. Sinto é que são três jogos e até ao penálti senti que a equipa estava confortável no jogo. Surge o penálti, grande defesa do Trubin e depois é jogo e também dar mérito ao adversário, que tem uma excelente equipa e uma dinâmica muito boa. Agora é recuperar, preparar o jogo da melhor maneira e vencer o Sporting na Luz com o apoio dos nossos adeptos».

Pareceu muito nervoso junto à linha, chegou a temer que o título fugisse?

«O título não fugia, este jogo era importante, mas não decisivo, esse é o da próxima semana. Se estava nervoso? Próxima pergunta».