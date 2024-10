Bruno Lage anunciou que o plantel está determinado em fechar um ciclo de seis jogos, antes da paragem da Liga para as seleções, com uma sexta vitória, este domingo, na Choupana, frente ao Nacional, em jogo da 8.ª jornada da Liga.

O Benfica só sabe vencer desde a chegada do novo treinador e Bruno Lage quer, agora, fechar este primeiro ciclo, com a quarta vitória na Liga, a sexta desde que chegou, juntando os dois jogos na Liga dos Campeões.

«O que quero é que a equipa esteja no seu melhor foco de sempre, é isso que temos de levar para o próximo jogo», começou por enunciar, antes de deixar um alerta quanto ao adversário que, na avaliação do treinador, vale mais do que demonstra o penúltimo lugar na classificação da Liga.

«É um adversário muito interessante e o seu potencial e o que tem feito no campeonato não reflete a classificação. Por isso, temos de estar preparados porque vamos encontrar uma equipa que, sobretudo em termos ofensivos, nos pode criar vários cenários», destacou.

O treinador explicou depois, com detalhe, a forma de jogar do Nacional. «Por vezes tem uma saída a três com um lateral mais baixo, uma saída a três com um médio entre os centrais. É uma equipa que procura muito bem o corredor contrário, não só na largura máxima dos laterais, mas também no espaço interior, ou seja, nas costas dos nossos médios. Depois, tem um ataque muito próximo à nossa linha defensiva. Por isso, conhecendo o adversário e também a postura do treinador, ao longo dos anos, com uma subida a pulso, com um trabalho que sustenta a sua entrada na I Liga. Temos de estar focados nisto tudo e preparados para fechar este mês de trabalho com seis jogos», destacou.

Quanto ao Benfica, sem dar pistas sobre possíveis alterações no onze, o treinador considera que não haverá espaço para gestão e tenciona apresentar a «melhor versão» este domingo na Choupana.

«O nosso foco é em nós mesmos. Neste momento, foi um mês em que não tivemos tempo para muita coisa. Foi olhar para a equipa, tirar o partido do melhor de cada um, melhorar a equipa para este ciclo de seis jogos. Estamos contentes pelo que temos vindo a fazer, pelos jogos que vencemos, pela forma como a equipa está a crescer e amanhã, uma vez mais, a melhor versão da equipa para vencer os três pontos», referiu ainda.