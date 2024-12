O Benfica tem vindo a renovar com vários jogadores ao longo das últimas semanas, numa altura em que se aproxima o mercado de inverno, uma situação que deixa Bruno Lage tranquilo, não por receio que possa perder jogadores em janeiro, mas porque o clube está a acautelar o futuro. E, neste sentido, fez uma revelação curiosa a propósito de Fredrik Aursnes.

«Fico eu tranquilo e ficamos todos nós tranquilos, não com o receio que saia algum jogador em janeiro, porque se isso acontecer estamos preparados para responder, mas no sentido em que o presidente e a direção estão a preparar o presente e o futuro do Benfica», começou por destacar.

Um dos jogadores que renovou contrato foi Fredrik Aursnes, mesmo sem que o clube tenha recebido propostas pelo internacional norueguês. «Nós até renovámos com o Fredrik [Aursnes] e, nos últimos quatro meses, não apareceu nenhuma proposta para o Fredrik. Apareceram para os outros todos e nunca apareceu para o Fredrik, por isso temos sorte nesse sentido», acrescentou, sorridente.