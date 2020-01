O Benfica perdeu uma alternativa para o ataque com a saída de Raul de Tomás para o Espanhol, mas Bruno Lage acredita que a alternativa pode já estar dentro do clube, mas sem descurar novas oportunidades que possam surgir, tanto no estrangeiro, como na própria liga portuguesa. Mas a prioridade do treinador passa sempre por primeiro olhar para a formação e, nesse sentido, já tem dois nomes debaixo de olho.

«É fazer como temos feito. Presidente, Rui Costa, Domingos Soares Oliveira, Tiago Pinto e o treinador estão sempre em avaliação constante. Temos enormes soluções para reforçar a nossa equipa. Primeiro olhar para o trabalho da nossa formação e depois para a perspetiva de mercado», começou por destacar.

O treinador garante que o departamento de scouting está atento a qualquer oportunidade que possa surgir, como já aconteceu esta época com RdT e Julian Weigl. «Temos o scouting do futebol profissional a funcionar de uma forma fantástica, foram eles que chegaram ao Raul e ao Julian. A partir daí é identificar este tipo de jogadores, olhar também para campeonato português, para oportunidades como as de Chiquinho», prosseguiu.

Mas as alternativas para o ataque podem mesmo vir da formação e, nesse sentido, Bruno Lage já apontou dois nomes. «Podemos primeiro olhar para dentro, temos o Daniel dos Anjos e o Gonçalo Ramos a fazer uma época fantástica. Depois olhar para fora e perceber como podemos reforçar ou não para essa posição», destacou ainda.