Bruno Lage assumiu a responsabilidade pelos recentes maus resultados do Benfica e fez questão de explicar, ponto por pontos, as críticas que dirigiu aos jogadores numa conversa com adeptos que acabou por vir a público, através de um áudio que anda a circular nas redes sociais.

«Não se pode meter assim gajos que valem 20 milhões, depois são vendidos por cinco e vão-se comprar jogadores onde?». Esta é uma das frases de Bruno Lage, audível no referido áudio, que gerou mais polémica. Na conferência de imprensa, o treinador procurou contextualizar e garantiu que nunca sentiu qualquer parte pressão da parte da direção para apostar em determinados jogadores em detrimento de outros.

«Houve um adepto que disse que temos um plantel com jogadores de 20 milhões e foi nesse sentido, e eu quis dizer-lhes o que é um bocadinho do funcionamento do clube. Usei como exemplo. Ser 20, 10 ou 5, foi um exemplo. Quis passar aos adeptos que as coisas não são feitas assim. O presidente está aqui à minha frente e nunca me pediu para jogar A, B ou C, nem enquanto diretor desportivo, nem como presidente. Tenho total liberdade para escolher o onze e a estratégia. Sou eu o total responsável», referiu.

No mesmo áudio, o treinador referiu que a equipa sentiu «dificuldades para dar três toques seguidos na bola». «Muito simples. Vou fazer o contexto. Quem faz os jogos que nós fizemos, pelo menos os últimos quatro, depois de fazer o mais difícil. Sporting, Sp. Braga, Famalicão, Barcelona, Farense... e depois dos primeiros 30 minutos contra o Casa Pia, depois passar grande parte do jogo sem conseguir dar três toques seguidos e sofrermos da forma como sofremos o segundo e o terceiro golos. Mal seria o treinador que tem visto esta equipa a jogar, que já provou que sabe jogar bem, que vinha a público dizer que esta equipa não sabe dar três toques seguidos», referiu.

«Precisamos do apoio dos adeptos para sermos Benfica»

Além dos áudios, o treinador também criticou os jogadores nas últimas conferências de imprensa. Declarações que podem vir a minar a relação do treinador com os jogadores, mas Bruno Lage garante que não.

«Não mina, sabe porquê? Porque todas as análises, e aquilo que eu disse no áudio já tinha dito na conferência, já tinha falado aos jogadores, eles sabem disso. Eles sabem o quanto custou e o que eles deram para chegarmos ao primeiro lugar. Eles próprios fazem uma análise crítica. A forma como temos sofrido golos não é de uma equipa que quer vencer e vencer provas. Aquilo que demonstrámos na Taça da Liga é aquilo que eu quero. Eles sabem qual é a exigência do clube e a minha exigência para com eles», comentou.

A fechar a conferência de imprensa, Bruno Lage dirigiu-se diretamente aos adeptos.

«Não com as palavras que usei no final do jogo, quando me dirigi aos adeptos antes de chegar ao autocarro, mas de recordar e perceber que precisamos do apoio deles para sermos o Benfica. Perante um mau resultado é claro que a confiança dos adeptos em nós ficar menor, mas nós estamos convictos em fazer boas exibições e bons resultados. Queremos fazer já amanhã uma boa exibição. O quanto foram importantes na conquista de títulos, assim como na altura da crítica a ausência deles também foi péssima para nós. Há questões que estão completamente identificadas e vamos tentar retificá-las o mais rapidamente possível: as situações de bola parada e de transição de bola parada. Hoje já tivemos a rever isso de manhã», referiu ainda.