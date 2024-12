Na tarde deste sábado, na antevisão à visita ao AVS, a contar para a 14.ª jornada da Liga, Bruno Lage apontou à liderança, até porque o Benfica continua com uma ronda em atraso, na Choupana.

«Continuamos confiantes no trabalho e há espaço para melhorar. Neste momento temos uma oportunidade muito boa de alcançar uma posição diferente [na tabela]. O momento é o jogo de amanhã [domingo]. Os jogadores estão confiantes, precisamos de estar todos juntos – como no final do jogo com o Mónaco – porque a energia do grupo é muito positiva.»

«Queremos prolongar este estado, o que será conseguido com vitórias e bons jogos», referiu, em conferência de imprensa.

Quanto ao próximo adversário, Bruno Lage desdobrou-se em elogios a Daniel Ramos.

«O AVS tem um treinador novo e muito experiente, admiro muito o trabalho do Daniel Ramos, pelo que vai ser um jogo muito interessante. O AVS fez jogos muito bons frente a Sp. Braga e Casa Pia. É uma equipa em fase de construção de um novo sistema, com cinco defesas e jogadores experientes. Vai ser um jogo difícil, que nos vai obrigar a estar muito bem preparados para vencer», rematou.

O Benfica visita a Vila das Aves e o AVS (15.º) na tarde deste domingo (18h). Este encontro é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.