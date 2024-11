Na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto, na 11.ª ronda da Liga, Bruno Lage evitou retomar a análise à derrota em Munique, para a Liga dos Campeões.

«Esse jogo é passado, interessa olhar para a frente. A questão dos três centrais é uma falsa questão, o que importa são as dinâmicas da equipa. Devemos perceber que temos de defender e atacar todos.»

«Olho para o sentimento dos jogadores, porque todos sentimos que poderíamos fazer melhor contra o Bayern. Por isso, sinto que podemos fazer um grande jogo contra o FC Porto.»

«Críticas de António Simões? Não queria voltar ao jogo com o Bayern. Falo frequentemente com o senhor António Simões, respeito-o profundamente. Sei o que representa para o Benfica, pelo que me cabe ouvir, aceitar e aprender.»

Sobre a importância do duelo deste domingo para as contas finais do campeonato, o treinador das águias rejeita que o desfecho seja decisivo.

«À 11.ª jornada nenhum jogo é decisivo. Há variáveis, mas apenas estamos focados no que controlamos», atirou.

O FC Porto (2.º) visita o Benfica (3.º) na noite deste domingo (20h45), num duelo para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.