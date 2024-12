A média de golos do Benfica tem vindo a cair nas últimas jornadas, mas Bruno Lage desvaloriza a falta de golos dos seus avançados e cita Cristiano Ronaldo para dizer que «às vezes é como o ketchup». O treinador revelou ainda que já teve jogadores que, nas mesmas circunstâncias, baixaram os braços, mas garante que no atual plantel não falta confiança.

«A média depende sempre, se olharmos só para o último jogo, temos uma média de dois golos por jogo. Vocês fazem a média em função daquilo que vos interessa para a pergunta, eu faço a média em função daquilo que vamos produzindo», começou por comentar.

Mais importante do que os golos, para o treinador, é a equipa criar oportunidades. «Muito mais importante do que os golos, são as oportunidades que criamos. Se olharmos só para um determinado jogo e também em função dos registos, houve um jogo em que só tivemos uma oportunidade, quando tivemos várias, isso vale o que vale», acrescentou.

O treinador recordou depois, a sua primeira passagem pelo Benfica, para enunciar outros casos de falta de golos. «Já vivemos isto, pelo menos eu aqui, com Seferovic, com Vinicius e até mesmo com João Félix. Lembram-se que o João Félix durante três ou quatro jogos não marcou golos e a seguir fez um hat-trick fantástico com o Eintracht?», perguntou.

Bruno Lage garante que Pavlidis, Arthur Cabral e Amdouni estão confiantes e está convencido que os golos, mais tarde ou mais cedo, vão acabar por aparecer. «O que é importante? É no dia a dia eles estarem focados, com uma confiança enorme em continuar a evoluir porque, até recordo uma frase do Ronaldo: “às vezes é como o ketchup”. Nós sentimos muita confiança nos nossos avançados, por aquilo que vão produzindo, nos jogos e no treino», destacou.

O treinador revela, depois, que no passado já teve jogadores que baixaram os braços e desistiram, mas garante que no atual plantel isso não aconteceu.

«Nós tivemos aqui alguns jogadores que desistem, não é o caso. Não vou estar a falar em jogadores, mas já tivemos aqui jogadores que desistem, deixam de lutar, deixam de trabalhar, deixam de acreditar que podem mudar a situação. Não é o caso, vejo o Pavlidis, o Arthur e gosto de incluir o Zeki [Amdouni], porque acho que o Zeki também pode jogar nessa posição, com determinação, confiança e a querer evoluir para marcarmos ainda mais golos. Se eles estão confiantes, eu passo ainda mais confiança, temos de estar mais tranquilos. Jogamos em equipa e o importante é olhar para a equipa e o que a equipa vai produzindo em cada momento», acrescentou ainda.