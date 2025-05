Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, para a última jornada da Liga, Bruno Lage confirmou as ausências de Zeki Amdouni e Fredrik Aursnes no Minho, acreditando ainda assim que poderá contar com o internacional norueguês na final da Taça de Portugal, daqui a uma semana, frente ao Sporting.

«O Fredrik sofreu um ligeiro toque. Não está disponível para este jogo, mas acreditamos muito, pela forma como ele recupera das lesões, em que possa estar disponível para o jogo da Taça», referiu Bruno Lage.

Também afastado do encontro na cidade dos Arcebispos está Zeki Amdouni, igualmente devido a lesão, confirmou o treinador dos encarnados.

O Benfica visita o Estádio Municipal de Braga, este sábado (18:00), para o fecho do campeonato. Para poderem ser campeãs, as águias necessitam de fazer um resultado melhor do que aquele que o Sporting conseguir frente ao Vitória.

Pode acompanhar o jogo entre Sp. Braga e Benfica, ao minuto, pelo Maisfutebol.