Bruno Lage tem todos os jogadores à disposição, incluindo Ferro e Gabriel que tinham acabado o último jogo com o Rio Ava com problemas físicos. O treinador diz que, apesar do pouco tempo de recuperação, preparou o dérbi desta sexta-feira com o Sporting «com normalidade» e que anunciou que «todos os jogadores estão convocados».

«Tem corrido com normalidade, temos treinado, temos feito as nossas análises, que dos nossos jogos, quer olhando para o adversário, a perspetivar o que podemos fazer no jogo. Todos os jogadores estão convocados», começou por dizer na antevisão do jogo desta sexta-feira.

O Benfica jogou na terça-feira com o Rio Ave e teve apenas dois dias para preparar o dérbi, mas Bruno Lage desvalorizou tempo de recuperação. «Veja a resposta que a equipa deu frente ao Rio Ave. O mês de dezembro foi muito forte, o início de 2020 foi muito forte, mas a equipa apresenta uma dinâmica e uma intensidade no jogo ao longo dos 90 minutos. Na minha opinião, Se jogarmos sempre a um nível muito alto, é mais fácil recuperar, com os jogadores rotinados em jogar, recuperar e estar preparados para o jogo seguinte. Foi o que fizemos com o Aves, com uma segunda parte muito forte, mas a equipa recuperou da melhor maneira para o jogo seguinte com o Rio Ave», comentou.