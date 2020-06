Bruno Lage chamou Paulo Bernardo para a viagem à Madeira. A notícia foi avançada pelo jornal Record e entretanto confirmado pelo Maisfutebol: o jovem de 18 anos, que foi um dos oito jovens promovidos ao plantel principal para este final de temporada, faz parte da lista de convocados para jogo desta segunda-feira com o Marítimo.

Paulo Bernardo é um médio ofensivo, que também pode jogar como médio centro, que fez toda a formação nas camadas jovens do Benfica. O jogador começou a vestir de encarnado com cinco anos, ainda nas escolinhas de futebol de sete, tendo mais tarde se tornado uma das maiores promessas da formação do clube.