Bruno Lage, treinador do Benfica, na flash interview da Sport TV que se seguiu ao triunfo, por 2-1, na casa do Alverca, para a quarta jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Duas partes distintas. Com onze fomos claramente a melhor equipa em campo. Fizemos uma primeira parte tranquila, fomos gerindo o jogo da maneira que entendemos. Marcámos dois golos, tivemos uma entrada muito boa na segunda parte. O Andreas (Schjelderup) teve mais uma grande oportunidade de golo. A seguir à expulsão, o jogo mudou. Fizemos 12 faltas, levámos seis cartões amarelos. O Dedic fez três faltas e levou dois amarelos».

Deixou o relvado exaltado

«O que retiro desta partida é que enquanto estava 11 contra 11 fomos claramente a melhor equipa em campo. Esta é uma equipa de guerreiros. Já fizemos este trabalho quando jogámos contra 10 frente ao Fenerbahçe, o de fechar a baliza num jogo em que não havia necessidade de o fazer. O jogo estava tranquilo. A forma como o Dedic levou o segundo amarelo, não havia essa necessidade».

Mudanças no onze inicial

«Samu (Soares) está num grande momento de forma. O Trubin é o número um, mas o Samu joga assim que o entendermos estrategicamente. O Tomás foi uma opção estratégica que correu bem. E não jogámos apenas com um homem na frente».

Importância da paragem para as seleções

«Não vai ter grande importância. Vários jogadores vão chegar na quarta-feira e nós vamos ter jogo na sexta-feira (seguinte)».