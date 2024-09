Na antevisão à visita ao Boavista, Bruno Lage analisou o momento dos avançados Pavlidis e Amdouni, explicando que os «onzes» e substituições variam consoante o contexto.

«Quando [após o jogo com o Estrela Vermelha] falei da opção A, B ou C, foi também em conformidade com as substituições. Soubemos ajustar o posicionamento. O importante é conhecermos os jogadores, para que o rendimento possa ajudar a explorar os espaços abertos pelos adversários», referiu, em conferência de imprensa, na tarde deste domingo.

Questionado sobre a eventual «frustração» do grego Pavlidis – que acumula um golo em seis jogos – o treinador das águias apontou a outros aspetos estratégicos.

«O que me interessa é a equipa, não quem marca. O que temos de fazer no imediato é ganhar. Se queremos que seja o guarda-redes o primeiro a construir, também se deverá pedir que o ponta de lança seja o primeiro a defender. Há um conjunto de missões a cumprir e o Pavlidis tem feito um trabalho muito bom», argumentou.

Sem revelar se Bah estará apto para o jogo no Bessa, Bruno Lage esclareceu que as expectativas quanto à presença do dinamarquês são elevadas.

Por fim, e quando questionado sobre a eventual titularidade de Amdouni, o treinador reiterou uma ideia já mencionada.

«Todos estão a merecer o lugar no “onze”, todos devem aproveitar cada momento. Não há jogadores de Roger Schmidt ou Bruno Lage, pelo que deverão estar preparados para tudo», terminou.

O Benfica visitará o Boavista na noite desta segunda-feira (20h15), no encontro que encerrará a sexta jornada da Liga. Para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.