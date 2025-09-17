José Mourinho abordou a saída de Bruno Lage do comando técnico do Benfica e mostrou-se solidário com o conterrâneo e colega de profissão, garantindo que «nenhum treinador fica feliz por deixar um clube».
À saída do aeroporto de Tires, o treinador português recordou o «fair-play» que demonstrou após a eliminação da Liga dos Campeões às mãos do Benfica, então treinador por Bruno Lage, e disse olhar para o técnico com «imenso respeito e solidariedade».
«Bruno Lage? Conheço o sentimento, sei o que o Bruno está a sentir neste momento. Ele precisa de fazer o que todos fazemos e isso chama-se luto. Não há nenhum treinador que deixe um clube feliz, que não saia frustrado e que não saia a pensar que as coisas podiam ter acontecido de outra forma», afirmou o técnico.
«Olho para ele com imenso respeito e com imensa solidariedade, porque passei pelo mesmo há pouco tempo. O que disse dele há um mês e meio, quando jogámos contra o Benfica, repito. Acho que é um ótimo treinador e que tinha um grupo de jogadores que felicitei. Todos sabem que não sou um grande exemplo de "fair-play". Por isso, para mim dar-lhes os parabéns e dizer que ganharam os melhores não foi uma coisa fácil», concluiu o técnico português de 62 anos.