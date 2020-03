O Benfica liderou a Liga da 9.ª até à 23.ª jornada, mas este sábado vai ao Estádio do Bonfim no segundo lugar do campeonato, a um ponto do FC Porto. Para Bruno Lage a pressão para ganhar será a mesma de sempre.

«Para mim é igual. A pressão que coloco é sempre enorme. Nos treinos vamos à procura da perfeição, no jogo procuramos a qualidade que deixe as pessoas contentes. Tenho uma obsessão em procurar a vitória e deixar os adeptos felizes. Para mim a pressão é sempre máxima», comentou.

Sílvio, lateral do V. Setúbal, também colocou a pressão do lado do Benfica. «Em qualquer jogo vamos pressionados para vencer. Até para vencer por 1-0 estamos pressionados. Pressão de um lado e a ambição de querer fazer as coisas bem tem de existir num clube com a dimensão do Benfica. A exigência dos nossos adeptos e o passado do Benfica obriga-nos a estar sempre pressionados para ganhar», insistiu.