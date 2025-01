Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à BTV, depois da goleada ao Famalicão (4-0), no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga:

Análise ao resultado expressivo do Benfica?

«Foi uma exibição consistente da nossa parte, quatro golos. Um adversário difícil, com uma boa dinâmica, por isso estamos felizes. Felizes porque proporcionámos dois momentos muito bons. O primeiro quando mostramos o troféu [Taça da Liga]. Estávamos em dívida para com os nossos adeptos, principalmente pelo último jogo em casa [derrota com o Sp. Braga], então começamos o jogo por mostrar o troféu da Taça da Liga e depois, em cima disso, uma boa exibição, 90 minutos em que fomos consistentes, com imensas oportunidades e com golos».

Barreiro acaba por ser o homem do jogo, com os três golos?

«Temos trabalhado muito nisso. Os jogadores têm trabalhado muito à entrada da área, quero ver mais este tipo de movimentos, mais diagonais entre defesas e os jogadores têm correspondido. O Barreiro já merece esta noite por tudo aquilo que tem trabalhado e pela evolução que tem tido connosco a jogar naquela posição onde sentimos que ele é agressivo, que tem golo. Estamos também muito felizes pela exibição dele».

Terça-feira há já um novo jogo para a Liga dos Campeões, frente ao Barcelona.

«É preparar da melhor maneira. Nós, salvo erro, em catorze dias fizemos cinco jogos, vencemos um troféu, continuamos na Taça de Portugal, vencemos mais um jogo do campeonato. Agora é olhar para outra competição. Sabemos que é um adversário difícil, mas teremos tempo de falar sobre isso».