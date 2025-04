Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da goleada ao AVS (6-0), no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

Amdouni, Samuel Dahl e Belotti estão emprestados ao Benfica, conta com eles para a próxima época?

«Não falo sobre a próxima época, estou muito satisfeito com esses jogadores e vou utilizá-los enquanto cá estiverem. Não teve a ver com ausência de jogadores, mas com a estratégia para o jogo, achámos que era melhor desta forma com o Samuel (Dahl) na esquerda e Zeki (Amdouni) na direita. Aproveito para dizer que estou muito satisfeito com todos os alas, às vezes até é difícil deixar alguém de fora da convocatória ou não dar tempo de jogo ao Bruma, mas todos são importantes e com caraterísticas diferentes. Bruma hoje não jogou, mas tem trabalhado bem, Prestianni também tem merecido os seus minutos, o Andreas viu-se a tentar fazer as nossas tarefas defensivas e estou contente com todos. Uns podem defender melhor, outros são melhores nas transições, cabe-me a mim escolher os melhores a cada momento e segundo aquilo que o jogo vai pedindo».

No final do jogo ficou a ideia que ficou irritado com o tempo de compensação dado pelo árbitro, foi por isso que foi falar com ele?

«Sobre a compensação, olhando para o último jogo, em que tivemos seis ou sete minutos com o Arouca, achámos exagerado. Pelo que se passou, dois minutos é curto».

Como explica a aposta em Samuel Dahl e Amdoun em vez de Bareiro e Schjelderup?

«Vou repetir-me um pouco. Foi para o Samuel poder jogar mais projetado, apesar de termos iniciado o jogo com dois defesas-esquerdos, mas com perfis diferentes. Também trazer o Carreras para a fase de construção, projetar o Samuel e ajudar o Akturkoglu a fazer movimentos na diagonal entre os defesas. Tínhamos de ter isso pela forma como o AVS se organiza defensivamente e criar alguns espaços entrelinhas e na profundidade. O Amdouni joga muito bem entrelinhas, procurou combinações com o Tomás Araújo projetado, sempre com gente bem posicionada, por dentro e por fora, para podermos atacar a linha defensiva do adversário».

Três golos de bola parada. O Benfica já é a equipa com mais golos de canto. Foi trabalhado?

«É algo que temos vindo a trabalhar e com mais tempo, temos trabalhado imenso. Mérito total à minha equipa técnica sobre esse trabalho, curiosamente foi o jogo em que trouxemos mais cantos preparados. Foi o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando estávamos a passar informação aos jogadores, eles conseguiram explorar isso e sofremos de bola parada no jogo da primeira volta, o AVS também domina bem esses lances e tínhamos de provocá-los, tirando-os da posição inicial e atacando os espaços que achámos indicados».