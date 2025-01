A conferência de imprensa de Bruno Lage, a explicar o áudio que veio a público, de uma conversa com adeptos, a seguir à derrota com o Casa Pia, andou à volta de três ideias base. A confiança entre a direção e a equipa técnica, a exigência do treinador para com os jogadores e, talvez a mais repetida pelo treinador, a necessidade de haver uma união entre os adeptos e a equipa para que o Benfica possa ter sucesso.

O treinador começou por manifestar-se surpreendido pela divulgação do áudio de uma conversa que o treinador entendia ser de teor «privado», mas que, depois de cair no domínio público, fez questão de vir esclarecer, numa conferência imprensa aberta, com o presidente Rui Costa e o diretor desportivo Rui Pedro Braz sentados na primeira fila.

«O que quero é que fique tudo muito claro, para que toda a gente, para que a equipa técnica e os adeptos começem a pensar no jogo com a Juventus», começou por dizer.

Bruno Lage esclareceu, depois, que foi ele próprio que pediu ao presidente que fosse marcada a conferência de imprensa, para explicar as suas palavras e, neste sentido, garantiu que a confiança entre a direção e equipa técnica é «mútua», «quer de um lado, quer do outro».

No áudio o treinador faz várias críticas aos jogadores, mas, nesta conferência de imprensa, Bruno Lage assume total responsabilidade. «Que fique muito claro que a responsabilidade do resultado de ontem e dos insucessos é do treinador, sou eu. Agora a mim cabe manter que a exigência para com os jogadores tem de ser máxima».

O treinador explica que o áudio tornado público tem «apenas um minuto em meio», mas a conversa com os adeptos «teve cerca de trinta minutos». «Aquilo que disse foi que uma equipa que chega ao primeiro lugar não pode sofrer os golos que tem vindo a sofrer. Alguns de penálti e alguns de bola parada. Não digo que os jogadores não correm ou nãos saltam. Disse que em situações de bola parada, não saltam», referiu.

Quanto à referência aos jogadores de 20 milhões, o treinador diz que a frase foi retirada do contexto e servia de resposta a um pedido de um adepto para retirar os jogadores com esse valor e apostar nos miúdos. «A questão dos 20 e dos 5 milhões, vem num contexto em que os adeptos, pela emoção, pediram para tiramos estes jogadores e metermos os miúdos», destacou.,

De resto, o treinador garantiu uma total sintonia com Rui Costa quanto ao futuro próximo. «Enquanto treinador português que conhece a casa como ninguém, alinhado com estas três pessoas que estão aqui à minha frente, temos todas as condições necessárias para sermos mais exigentes. Continuo a acreditar no plantel, mas como todos os planteis, sentimos que temos qualidade para evoluir».

Ainda há poucas semanas o Benfica estava a festejar a conquista da Taça da Liga, antes de cair numa instabilidade de resultados, com uma derrota na Liga dos Campeões e mais um desaire na Liga. «A instabilidade vem dos resultados. O mais importante é que estamos juntos, há uma situação de união muito grande porque temos consciência do trabalho que temos de fazer. Há coisas que já fizemos, aproximámos-nos do primeiro lugar, mas depois não fomos competentes para ficar. Há jogadores que chegaram a patamares muito bons, outros ainda não. Um treinador que entende muito bem a casa, sabe a exigência do Benfica, percebe que tem de ajudar os jogadores a evoluir», insistiu.

Além da Taça da Liga, o treinador recorda que o Benfica continua na luta em mais três competições. «Vencer uma Taça da Liga não chega, mas foi o único troféu que teve um fim e conquistámos. Demos um passo em falso no campeonato, mas na liga dos Campeões dependemos de nós para chegar à fase seguinte. Ainda há 15 jornadas para recuperar no campeonato. Todas as equipas têm perdido pontos. Ainda estamos na Taça de Portugal, ainda temos um longo caminho a percorrer. O que mais queremos é consistência. Esta equipa já provou que sabe jogar bem».

O treinador recordou ainda a conquista do 37.º título e das dificuldades que sentiu na temporada da pandemia, sem o apoio dos adeptos, para voltar a apelar à união de todos.

[ARTIGO EM ATUALIZAÇÃO]