Arthur Cabral surgiu recentemente nas redes sociais a treinar sozinho no Estádio da Luz, o que levou o Maisfutebol a questionar Bruno Lage sobre o que isso significava. Foi ideia do jogador ou do treinador? E o que se procurava com isso?

Bruno Lage começou por dizer que «todos os pontas de lança têm feito um trabalho excelente» e pormenorizou que «Arthur Cabral tem trabalhado imenso para ajudar a equipa», para depois, sim, explicar o que aconteceu.

«Essa imagem que saiu tem uma explicação. No dia a seguir ao jogo, nós íamos ter folga. Por isso, todos os jogadores que precisavam de melhorar em algum sentido, foram treinar no final do jogo, exatamente para melhorar alguns aspetos que considerávamos importante melhorar», começou por dizer.

«Não foi uma ideia isolada do Arthur Cabral. Foram vários que fizeram esse trabalho, posso falar por exemplo do Zeki Amdouni. Só que no vídeo só aparece o Arthur Cabral», garantiu o treinador das águias.

A explicação surgiu no âmbito da conferência de imprensa de antevisão ao Benfica-Bolonha, da sexta jornada da Liga dos Campeões, realizada no Benfica Campus, no Seixal, nesta terça-feira.